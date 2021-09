Colpisce una guardia giurata e tenta di prendergli la pistola: interviene la Polizia nel pronto soccorso dell'ospedale

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti venerdì sera presso il pronto soccorso dell’Ospedale Villa Betania per un paziente molesto.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto un uomo che stava discutendo animatamente con una guardia giurata e che, alla loro vista, ha dato in escandescenze colpendo l’addetto alla sicurezza e tentando di asportargli la pistola dalla fondina ma, dopo una colluttazione durante la quale ha aggredito gli operatori con morsi, calci e pugni per tentare di darsi alla fuga, è stato bloccato; inoltre, l’aggressore ha danneggiato una sedia e un’asta per la somministrazione delle flebo.

Un 28enne di nazionalità ghanese, con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata rapina, lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.