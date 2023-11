Bidello schiaffeggiato, il sindaco di Afragola: "Due teppisti non possono entrare con così tanta facilità a scuola"

Dopo la vicenda dell'aggressione al collaboratore scolastico in una scuola di Afragola, interviene il primo cittadino, Antonio Pannone: “Episodi del genere ci confermano che viviamo in tempi molto difficili, in cui vengono ad essere oltraggiati i fondamentali valori morali che dovrebbero affermarsi nelle famiglie e nelle comunità - dichiara Antonio Pannone, Sindaco della Città di Afragola - la scuola per gli studenti, i docenti e il personale amministrativo e ausiliare dovrebbe essere una seconda casa, un luogo dove regnino libertà e sicurezza; siamo tutti impegnati a fare in modo che ciò avvenga e che non accadano episodi di intollerabile violenza".

Solidarietà alla vittima

"Esprimo la mia piena solidarietà al collaboratore scolastico aggredito - prosegue il Sindaco Pannone- e ribadisco che mi sono immediatamente attivato per approfondire con la dirigente scolastica e le forze dell’ordine, che ringrazio per la disponibilità, il tema della sicurezza dell'istituto, tema che mi sta molto a cuore, perché non è possibile che due teppisti possano accedere all’interno della struttura con cosi tanta facilità; bisogna prestare la massima attenzione e favorire sinergie che consentano di tutelare l’incolumità di chi vive ogni giorno la scuola: lo devo alle famiglie delle alunne e degli alunni, a tutto il personale scolastico e all’intera cittadinanza", conclude Pannone".