Madre di un'alunna prende a botte la prof d'inglese: "Hai messo un brutto voto a mia figlia"

Una donna stamattina ha fatto irruzione a scuola della figlia, aggredendo la professoressa di Inglese accusata di aver dato un voto troppo basso alla ragazza. È quanto, secondo Mattino e Metropolis, sarebbe accaduto a Castellammare, presso il Liceo artistico Plinio Seniore.

L'aggressione, avvenuta davanti agli altri studenti, ha avuto luogo nella succursale di via Virgilio. Nella ricostruzione, l'autrice dell'aggressione avrebbe afferrato per i capelli la docente e l'avrebbe presa a schiaffi al volto rivolgendole pesanti insulti. L'accusa nei riguardi della vittima era di non trattare la studentessa come gli altri compagni di classe.

Soltanto l'intervento del personale scolastico ha evitato il peggio. Non è chiaro se l'autrice dell'aggressione sia stata o meno denunciata alle autorità.