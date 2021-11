Infermiera aggredita per una borsa: volano spintoni e schiaffi

Ieri mattina una nuova aggressione si è consumata ai danni di personale sanitario. Questa volta ad essere aggredita, con spintoni e schiaffi, è un'infermiera che presta servizio presso l'open point dell'Asl a Scampia, a pochi passi dalla metro. A riportare l'episodio è Nessuno Tocchi Ippocrate.

Questo il racconto: "Accade questa mattina all’interno dell’open Point di Scampia, un tossicodipendente della zona voleva a tutti i costi una borsa che a sua avviso conteneva i soldi. Un infermiere, DONNA, lo invita innumerevoli volte ad uscire dall’open point spiegandogli che lo zaino non conteneva soldi. Il “signore” non perde un attimo e spinge violentemente l’infermiere e le molla uno schiaffo in pieno volto.

La donna grida intensamente per attrarre attenzione e farsi aiutare ma l’uomo scappa. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e la professionista ha esposto regolare denuncia contro il tipo. Ancora una donna aggredita, ancora una donna malmenata, ancora un professionista che garantisce salute trattato in modo umiliante. Non c’è giustificazione, codeste persone vanno punite secondo la legge per i loro gesti inconsulti".