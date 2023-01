Panico in Posta: litiga con la direttrice e la minaccia con il distributore dei numeri

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per resistenza e interruzione di pubblico servizio un 45enne napoletano già noto alle ffoo. In mattinata si è trattenuto nella sala d’attesa dell’ufficio postale di via d’annunzio a Bagnoli. Ha chiesto denaro ai clienti presenti fino a quando la direttrice non gli ha chiesto di allontanarsi.

La sua reazione è stata immediata, ha insultato e minacciato la donna e poi ha imbracciato il distributore di ticket che regolano i turni. Ha continuato ad urlare anche davanti ai carabinieri intervenuti. Finito in manette, è in attesa di giudizio