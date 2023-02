Sale su una moto senza assicurazione e aggredisce i poliziotti che volevano fermarlo: denunciato

Ieri sera gli agenti del Commissariato Bagnoli hanno controllato un motoveicolo in sosta in piazza Bagnoli accertando che era privo di copertura assicurativa. I poliziotti, durante il controllo, sono stati avvicinati da un uomo che, dopo essere salito a bordo della moto, ha tentato di allontanarsi ma è stato subito fermato; lo stesso ha rifiutato di fornire le proprie generalità e ha dato in escandescenze ingiuriando e minacciando gli operatori per poi aggredirli fino a quando, grazie al supporto di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale, è stato bloccato.

L’uomo, un 52enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale, violenza, minaccia, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale; gli sono state, altresì, contestate due violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa e mancata esibizione dei documenti di circolazione.