Finto tiktoker adesca delle ragazzine e cerca di portarle in un vicolo: paura in pieno centro

Paura a via Gugliemo Oberdan, in pieno centro, dove un 3oenne ha provato ad adescare delle ragazzine. Le 11enni sarebbero state avvicinate da un finto "tiktoker" che avrebbe cercato di portarle in un vicolo vicino. Le stesse ragazzine, però, hanno compreso poco dopo di essere state "raggirate" e sono scappate via, rifugiandosi in una autorimessa poco distante. Sul fatto indaga la Polizia di Stato.