Lite tra coetanei, accoltellati un 15enne e un 17enne

Questa notte due ragazzi, classe 2006 e 2004, entrambi di Casalnuovo, sono stati visitati presso il pronto soccorso di Villa Dei Fiori di Acerra. Il più giovane è stato ferito alla coscia destra da un fendente, l’altro alla coscia sinistra.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Casalnuovo. Secondo una ricostruzione sommaria ancora da verificare i due giovani sarebbero stati colpiti durante una lite con alcuni coetanei in Via dei Ligustri. Il 15enne è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni, il 17enne con una di 5. Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare responsabili.