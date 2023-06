Accoltella due persone durante una rissa: fermato uomo del clan Contini

Questa mattina la Polizia di Stato ha eseguito un decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia a carico di una persona accusata di tentato omicidio nonché di detenzione e porto di armi comuni da sparo, delitti aggravati dal metodo mafioso, in quanto riferibili alla consorteria criminale denominata clan Contini.

In particolare, l’indagato, nella giornata del 29 settembre 2022, in Napoli, armato di pistola e coltello, avrebbe premeditatamente prima aggredito con calci e pugni le due vittime, approfittando di una lite che era in corso tra numerosi altri soggetti, e, una volta rovinate al suolo le persone offese, le avrebbe accoltellate in zone vitali.

Il provvedimento eseguito è una misura precautelare, disposta in sede di indagini preliminari, che sarà trasmessa al giudice per la convalida e l’emissione di ordinanza cautelare, avverso la quale sono ammessi mezzi di impugnazione. Il destinatario del decreto di fermo è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.