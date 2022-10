Sequestro di auto abbandonate, rimozione paletti abusivi e abbattimento di box in ferro: l'operazione a Napoli

La polizia municipale di Napoli unità operativa Scampia, in sinergia con i colleghi degli Affari generali e del reparto prelievo auto abbandonate, hanno effettuato controlli nella zona nord della città, in particolare in via G. Quagliariello, via Napoli a Piscinola, via Fratelli Cervi, seconda trav. Janfolla e vico V. Veneto, prelevando 31 auto abbandonate.

In via Janfolla, poi, i caschi bianchi, con l’ausilio di ditta specializzata, hanno provveduto alla rimozione di paletti abusivi riservati alla sosta dei veicoli e all’abbattimento di box in ferro con tettoie destinati al rimessaggio delle auto sprovviste di qualsiasi titolo.