Ustioni gravi riportate in un incidente, 15enne muore al Cardarelli dopo due settimane di agonia

Christian Gravante non ce l'ha fatta. E' morto all'ospedale Cardarelli di Napoli nella notte tra giovedì e venerdì, dopo due settimane di agonia, il 15enne rimasto gravemente ustionato in un incidente avvenuto lo scorso 26 giugno nel casertano. La sua moto prese fuoco dopo un impatto, come ricorda Casertanews.

Ad annunciare la triste notizia è stato il papà Mario, che ha affidato ai social l'ultimo saluto al figlio: "Nostro figlio Christian è venuto a mancare durante la notte. Le sue condizioni erano da sempre molto gravi e il suo cuore ha smesso di funzionare spezzando la sua giovane vita. Noi genitori, insieme a Christian, abbiamo sentito la vicinanza di tutti quelli che hanno voluto essere presenti durante la sua lunga agonia. Sarà ricordato come l'amico di tutti, perché grazie al suo carattere allegro e disponibile era amato fin da subito da chiunque facesse la sua conoscenza".

ULTERIORI DETTAGLI SU CASERTANEWS