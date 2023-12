I 7 vicoli più caratteristici di Napoli da vedere assolutamente

Il centro storico di Napoli è noto per i suoi numerosi vicoli caotici e minuscoli su cui si affacciano i “vasci”, piccole abitazioni di uno o due vani poste al piano terra, con l'accesso diretto sulla strada. Se ne contano più di 100, battezzati con i nomi più strani e bizzarri. Scopriamo quali sono i più caratteristici da visitare assolutamente.

Vicolo di San Gregorio Armeno

San Gregorio Armeno è famosa nel mondo come la “via dei presepi”. Centinaia di migliaia di visitatori vengono qui ogni anno nel periodo natalizio per ammirare le meravigliose statuine di terracotta realizzate con maestria dagli artigiani napoletani. Tra questi c’è il “Maestro” Marco Ferrigno, considerato tra i caposcuola nell’arte della terracotta napoletana. Ma San Gregorio Armeno non è solo questo, è anche la strada dove si è sviluppata la città greca e poi quella romana. Anticamente era una grande strada cardine di Napoli poiché collegava il decumano maggiore, l’odierna via Tribunali, a quello inferiore, l’odierna Spaccanapoli, le due principali strade dell’antica Neapolis. E' la zona dove un tempo sorgeva l’antico Foro Romano ed è ricca di antiche chiese e suggestivi ipogei oggi visitabili.