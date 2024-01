"Vico frisc’": dove si trova e perché si chiama così

Vico Freddo a Rua Catalana, chiamato anche "vico frisc'", è uno dei tanti e caratteristici vicoli di Napoli, situato nei pressi del Porto. Ad incuriosire è il suo bizzarro nome, di cui pochi conoscono l’origine.

Perchè si chiama così?

E’ stato soprannominato "vico freddo" ( vico frisc', in napoletano) perché, pur non battendo mai il sole a causa dei palazzi che lo circondano, arriva il vento dal mare che mantiene umida e fresca la temperatura del vicolo anche nelle estati più calde. E il resto del nome? Perché "a Rua Catalana"? Intorno alla meta del XIV secolo, la regina di Napoli Giovanna I d’Angiò per incentivare il commercio della città, assegnò i diversi quartieri di Napoli ad artigiani di diverse nazionalità. Agli spagnoli fu assegnata quello che oggi è il Vico Freddo a Rua Catalana: qui oggi ancora risiedono botteghe artigiane che lavorano la latta e altri materiali poveri. Nel 1997, poi, l'architetto e designer Riccardo Dalisi ha restituito splendore a questo luogo creando, con la collaborazione di tutti gli artigiani della zona, una serie di installazioni che hanno dando vita a un vero e proprio museo di arte contemporanea a cielo aperto.