O' Vico ‘e Paparelle: dove si trova e perché si chiama così

Il centro storico di Napoli è noto per i suoi numerosi vicoli caotici e minuscoli battezzati con i nomi più strani e bizzarri. Tra questi c’è O' Vico ‘e Paparelle, una piccola stradina che si incrocia con via San Biagio dei Librai. Il vicolo ha negli anni attirato l’attenzione di numerosi artisti importanti tra cui Salvatore di Giacomo, che lo ha definito "O' vic d”e suspire", e Ferdinando Russo che gli ha dedicato un’opera omonima. Ma da dove deriva questo nome così curioso?

Le origini del nome

Per risalire alle sue origini, dobbiamo tornare al Medioevo, quando il vicolo si chiamava Vicus Danielis, diventato poi Vico Sant’Efulo, poi Vico de’ Cicinis, ed infine Vico dei Grammatici, in onore di alcune famiglie nobiliari che lì si erano trasferite. E, fu proprio una di queste (la famiglia Paparo) ad ispirare, durante il XVI secolo, il nome che conosciamo ancora oggi. Molti esponenti della famiglia Paparo erano soliti destinare parti del patrimonio famigliare alla beneficenza. Tra questi c’è Luisa Paparo (figlia di Nando Paparo, fondatore del Pio Monte della Misericordia) che fondò, nel vicolo in cui abitava, un oratorio destinata alle sole donne di ceto basso. Queste ultime vennero ben presto soprannominate dai napoletani "paparelle", e da lì la strada prese il nome di "Vico delle paparelle".