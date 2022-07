I 4 ristoranti di pesce migliori della Riva Destra

Un tempo, il lato destro del Porto (ufficialmente via Porto), era il polo commerciale di Ischia, il posto dove attraccavano grossi barconi a vela o a motore che trasportavano sull’isola dalla terra ferma carbone, calce pietre di tufo, vino in barili, limoni ed altri agrumi, cocomeri, fasci d’aglio, cipolle e meloni. Lungo la strada sterrata vi erano negozi adibiti a cantine, depositi per calce viva, venditori di carbone, depositi di carburante, un negozio-ufficio per spedizioni, un recapito per la “carovana”, un ufficio della Dogana, cantine per la vendita e imbottigliamento del vino. A partire dai primi anni Sessanta poi, quando i vecchi e fatiscenti androni dei palazzi si sono trasformati in poco tempo in ristoranti di lusso, bar alla moda, caratteristiche taverne e nigth club, il lato destro del porto è diventato l'ormai famosa “Riva Destra” o “Riva Droite” (chiamarla in francese suona meglio sulla bocca dei nuovi turisti!). Ma quali sono i migliori ristoranti di pesce della Riva Destra? Ecco quelli consigliati da NapoliToday.

La Baia del Clipper

La Baia del Clipper è il luogo ideale per assaporare il meglio della cucina tipica marinara in un’atmosfera da sogno. Sì perché il ristornate è uno dei pochi della Riva Destra con una favolosa terrazza vista sul mare, da cui di sera si può ammirare un tramonto incantevole. Luogo romantico ma anche cibo raffinato. Il menù propone, infatti, ottimi piatti della tradizione col pescato del giorno, tra cui le favolose ostriche accompagnate da champagne o spumante o semplice vino bianco, squisiti primi con frutti di mare, favolose grigliate di pesce, ma anche piatti per celiaci e intolleranti al glutine. Da provare anche la tradizionale pizza napoletana.. davvero ottima! A completare l'offerta piatti tipici della cucina italiana e mediterranea.

DOVE: Via Porto 116