I 6 Presepi più belli di Napoli da vedere nel periodo natalizio

Per ammirare l'arte presepiale napoletana è d'obbligo un giro tra i vicoli di San Gregorio Armeno, la cosiddetta e ormai nota nel mondo "via dei Presepi". Ma ci sono tantissimi altri luoghi in città, tra chiese e musei, dove poter ammirare presepi straordinari e di elevato pregio artistico. NapoliToday vi accompagna in un tour alla scoperta dei 6 presepi da vedere assolutamente durante il periodo natalizio.

Il "Presepe Cuciniello" nel Museo di San Martino

Esposto nella sezione presepiale del Museo di San Martino, è considerato il presepe più famoso di Napoli. Il suo nome deriva dall’architetto Michele Cucinello possessore dei pastori e curatore dell’allestimento. Michele decise di donare la sua collezione di 800 pezzi che oggi compongono il presepe ma alla condizione che fosse lui stesso a curarne l’allestimento. Il capolavoro di arte presepiale napoletana venne inaugurato nel 1879 nel refettorio dei monaci della Certosa. Si tratta di un spettacolare insieme di case arroccate sul fianco di un masso di legno, sughero, cartapesta e terracotta con pastori, contadini, angeli e greggi che ravvivano il presepe. Tra le scene più seggestive la Natività (collocata all’ombra di un tempio scosceso e sormontato dagli Angeli), la Taverna e l’Annuncio ai pastori.