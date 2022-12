I 6 murales più instagrammati del Rione Sanità

Nessun luogo incarna meglio del Rione Sanità l’anima misteriosa e allo stesso tempo contraddittoria di Napoli. Situato in una valle, ai piedi della collina di Capodimonte, il Rione Sanità, nacque come luogo di sepoltura in età greco romana. Il suo sviluppo urbanistico si ebbe solo a partire dal XVII secolo, con la costruzione della Basilica di Santa Maria della Sanità, quando il Rione divenne sede prescelta da nobili e borghesi napoletani per le proprie dimore. Nel XVIII secolo le sue strade diventarono il percorso che la famiglia reale utilizzava per raggiungere la Reggia di Capodimonte dal centro della città. Poiché il tratto era molto tortuoso, fu costruito, per volontà di Giuseppe Bonaparte, tra il 1806 e il 1807, un collegamento diretto, il Ponte della Sanità, che unisce le due importanti strade cittadine: via Santa Teresa degli Scalzi e corso Amedeo di Savoia, unite originariamente sotto il nome di Corso Napoleone. Il Ponte, però, creò non pochi disagi al quartiere: di fatto, tagliò fuori gli abitanti dalla vita della città, isolandoli e creando terreno fertile per situazioni di criminalità e degrado che hanno travolto anche i monumenti e gli edifici storici.

Dal 2000, poi, con l'arrivo del nuovo parroco della Basilica di Santa Maria della Sanità, è iniziato un processo di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e umano del quartiere. Con l'aiuto di fondazioni, professionisti e associazioni, è stato possibile recuperare chiese ed edifici storici del quartiere creando tantissime opportunità di riscatto per i giovani. Negli ultimi anni il quartiere ha ispirato numerosi street artist che hanno realizzato opere su facciate di palazzi e edifici religiosi: scopriamo quali sono i più famosi.

Murale “Luce”

Luce è un opera realizzata dello street artist spagnolo Tono Cruz sulla parete di un edificio in piazza della Sanità, di fronte alla Basilica di Santa Maria della Sanità. L’opera ha forma tonda come quella di un fascio di luce, e rappresenta il volto sorridente e pieno di speranza dei bambini del Rione Sanità. Il murale è stato realizzato nell’ambito dell’iniziativa “Luce”, un progetto organizzato dall’associazione il “Fazzoletto di Perle” con il patrocinio del Comune di Napoli, e finanziata con i proventi derivati dalla vendita del quadro “Sanità” del pittore napoletano Tommaso Ottieri.