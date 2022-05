Le 5 migliori birrerie del centro storico di Napoli

Che sia bionda o rossa, in bottiglia o alla spina, industriale o artigianale, è sempre un buon momento per gustarne una. La birra è un modo per dissetarsi e rinfrescarsi, ma anche una scusa per uscire con gli amici e fare un aperitivo in compagnia. Nel centro storico di Napoli non è difficile trovare un locale dopo poterne acuistare una, ma se siete grandi intenditori non vi accontenterete facilmente. E allora seguite i consigli di NapoliToday: ecco quali sono, secondo noi, le migliori birre del centro storico di Napoli.

Mmbeer

Dal locale notturno, palcoscenico delle serate musicali e danzanti del centro storico, nasce un'ottima birreria (e non solo) dove gustare ricercati malti dall’accento napoletano.

Dove: Via Nina Moscati, 5