I 6 ristoranti dove mangiare i migliori friarielli di Napoli

Pietanza dal gusto amarognolo e piccantino simbolo della tradizione culinaria partenopea. I friarielli, per chi non li conoscesse, sono una varietà di cime di rapa che crescono nelle aree interne della Campania. Anticamente venivano coltivati anche sulla collina del Vomero, chiamata per questo motivo “‘o colle d’ ‘e friarielle”. Il nome “friariello” deriverebbe, secondo alcuni, dal castigliano “frio-grelos” (broccoletti invernali), secondo altri dal verbo napoletano “frijere” (friggere). I friarielli nascono come piatto umile, cucinato dalle famiglie povere che non avevano disponibilità economiche. Si racconta che le donne del popolino (“le zandraglie”) si mettessero fuori le cucine del Palazzo Reale per contendersi, sbraitando e litigando tra loro, i rimasugli di cibo gettati via. Tra questi c’erano anche le cime della rapa, considerate dai cuochi reali scarti non utilizzabili in cucina.

Ma come si cucinavano le cime di rapa? Venivano “ammonnate” (cioè mondate delle parti non adatte alla frittura), lavate e, ancora bagnate, gettate in padella insieme allo strutto ("a nzogna”), l’aglio, il sale e il peperoncino rosso piccante. Oggi lo strutto ha ceduto il posto all’olio extravergine di oliva, il più stabile alle alte temperature necessarie per friggere. I friarielli vengono serviti come contorno, associati a piatti di carne (come la salsiccia di maiale o le polpette fritte) o sulla pizza (la famosa pizza ch’e friarielle”). Ma dove mangiare i migliori friarielli di Napoli? Ecco i consigli di NapoliToday.

La Cucina di Elvira

Una trattoria familiare dove poter gustare la migliore cucina napoletana spendendo poco. La cucina di Elvira propone un menù ricco di piatti della tradizione culinaria partenopea, a prezzi contenutissimi. La domenica è possibile degustare un pranzo completo (primo, secondo e contorno) a soli 13€. Tra i must di Elvira ci sono le mitiche salsicce e friarielli, le polpette al sugo, la parmigiana di melanzane, il fritto misto, il sartù di riso e il gateau di patate. Ottimo anche il pane casareccio che viene cotto nel forno a legna del locale e servito caldo.

Indirizzo: Via Gian Lorenzo Bernini, 42