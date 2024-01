Cosa vedere a Napoli in 3 giorni

Tre giorni sono sicuramente pochi per visitare una delle città più ricche di storia, cultura ed arte al mondo, come Napoli. Tuttavia, proviamo a consigliarvi tre brevi itinerari che vi guideranno durante il vostro soggiorno in città.

Giorno 1: Centro Storico e Rione Sanità

Dai Musei (fra i più famosi al mondo) alle storiche piazze, dalle chiese (qui ne risiedono più di 200) ai resti greco-romani custoditi nel sottosuolo partenopeo. Per conoscere la vera anima di Napoli, occorre andare alla scoperta del meraviglioso centro antico della città. Partiamo da Piazza del Gesù Nuovo, una delle più famose di Napoli, dove si affacciano la Chiesa Del Gesù Nuovo e la Basilica di Santa Chiara, per proseguire con Piazza San Domenico Maggiore, porta del Decumano inferiore (una delle tre strade principali dell'antico impianto urbano greco) e crocevia del Centro antico napoletano, dove Spaccanapoli (un rettilineo di più di un chilometro, stretto e vociante, che divide in due la città) incontra Mezzocannone, la via delle Università. Da qui dirigetevi verso San Gregorio Armeno, la famosa strada dei presepi, situata a pochi passi dalla Cappella Sansevero dove c’è il famoso Cristo Velato (un’altra tappa imperdibile). Se siete appassionati di musei non potete non far tappa al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, uno dei musei archeologici più importanti al mondo. Prima di proseguire, fermatevi a mangiare in una delle più famose pizzerie di Napoli come Sorbillo, Di Matteo, La Figlia del Presidente o Da Michele. Una volta giunti nel Rione Sanità, uno dei luoghi più suggestivi di Napoli, raggiungibile a piedi dal centro storico, è d’obbligo visitare le Catacombe di San Gennaro, il più importante monumento del cristianesimo a Napoli al quale si accede dalla Chiesa dell'Incoronata di Capodimonte. Dopodiché fate un giro al Borgo dei Vergini, il cuore del Rione, ed entrate nella Basilica di Santa Maria della Sanità. Se non è troppo tardi fate tappa allo Jago Museum, nella Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi (riaperta al pubblico dopo 40 anni): qui è esposta la Pietà, una personalissima rielaborazione della statua di Michelangelo fatta dall’artista Jago. Concludete la vostra giornata con una favolosa ed economica cena dalla Locanda del Monacone per gustare alcuni dei piatti tipici napoletani.