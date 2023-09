I 5 centri sportivi migliori di Napoli

Praticare regolarmente sport fa bene al corpo e alla mente. Numerosi studi hanno dimostrato che l'attività fisica aumenta l’aspettativa di vita riducendo il rischio di numerose malattie, tra cui patologie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e diversi tipi di cancro. E, ancora, migliora le funzionalità del cuore e il metabolismo degli zuccheri, riduce il colesterolo cattivo, migliora l'umore ed anche la qualità del sonno. Per questo l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di praticare 150-300 minuti di attività fisica di intensità moderata ogni settimana, o 75-150 minuti di esercizio di intensità vigorosa ogni settimana (o una combinazione equivalente della stessa).

In quale struttura iscriversi? Chiunque decida di praticare attività fisica punta sempre a strutture capaci di offrire servizi di qualità e un'ottima preparazione degli istruttori. NapoliToday vi suggerisce un elenco delle migliori in città.

Stadio Diego Armando Maradona

E' casa della SSC Napoli ed il più grande impianto polisportivo della città. Inaugurato nel 1959 con una capienza 85012 posti fu realizzato su progetto dell'architetto Carlo Cocchia. Fu soggetto a ristrutturazione per i Mondiali di Italia del '90 per i quali la capienza passò a 72810 posti a sedere, grazie all'introduzione di sediolini per tutti gli ordini di posto. Denominato in origine Stadio del Sole, fu ribattezzato Stadio San Paolo nel 1963. Poi a seguito della morte di Diego Armando Maradona il 25 novembre 2020 il Comune di Napoli ha intitolato lo stadio al campione argentino. Lo Stadio è dotato di un campo di calcio dalla serie C2 alla serie A con capienza di 54219 spettatori circa, una pista di atletica leggera 8 corsie, tre palestre polifunzionali, una palestra di pugilato, una palestra di lotta libera e arti marziali orientali e un’area fitness. Il sito ha ospitato negli utlimi anche numerosi eventi extracalcistici come gare di atletica, eventi di pugilato e concerti di artisti musicali.

Indirizzo: Via Giambattista Marino

Caravaggio Sporting Village

Situato tra il Vomero e Posillipo, il Caravaggio Sporting Village si estende su un’area verde di oltre 20.000 mq. Nato dall’iniziativa imprenditoriale di un privato, e? oggi uno dei pochi centri polisportivi in citta?. Le attività praticate presso la struttura spaziano dal Nuoto al Calcio e calcetto, dal Fitness all’Acqua Fitness, dalla Danza alle Arti Marziali. La struttura dispone di cinque campi di calcetto e uno di calciotto da noleggiare per tornei o partite amichevoli. Presso il Caravaggio Sporting Village c’è anche un’ottima Scuola calcio dove bambini e ragazzi possono intraprendere una preparazione atletica completa e professionale, con istruttori di primo livello e personal coach per allenamenti personalizzati, supportati dall’assidua collaborazione con la Società sportiva Benevento Calcio, partner ufficiale della scuola.

Indirizzo: Via Terracina, 382

Centro Sportivo Universitario (CUS)

Il C.U.S. NAPOLI è la più grande polisportiva che opera attualmente nel Centro-Sud d’Italia. Divisa in più centri, offre la possibilità di praticare moltissimi sport, tra cui anche il tennis. Si è costituita dalle ceneri del GUF (Gioventù Universitaria Fascista) ad opera di numerosi studenti universitari praticanti sportivi in molte discipline fra cui: Atletica Leggera, Calcio, Tennis, Atletica Pesante, Rugby, Scherma, ecc. Oggi la struttura promuove la pratica sportiva, per un maggiore benessere psico-fisico, di tutti i giovani, ed in particolare degli universitari, puntaNDO a migliorare l'offerta dell'attività sportiva in collaborazioni con enti locali e società sportive.

Indirizzo: Via Campegna, 267

Circolo Canottieri

Con un'estensione di 7000 m² e con 3500 m² di strutture coperte, il Circolo Canottieri è uno dei più prestigiosi e grandi circoli nautici italiani, situato sul golfo di Napoli nei giardini del Molosiglio. Oltre a poter fare pratica di canottaggio, motonautica, pallanuoto, triathlon e vela, presso il Circolo si può giocare a tennis e seguire corsi organizzati sia per adulti che per bambini. Con le sue numerose squadre sportive, la struttura organizza e partecipa ad eventi sportivi di livello nazionale ed internazionale.

Indirizzo: Via Molosiglio

Circolo nautico Posillipo

Il Circolo Nautico Posillipo è uno dei maggiori e più antichi club sportivi di Napoli, fondato nel 1925. Sono otto le discipline praticate presso il circolo: canoa, canottaggio, nuoto, scherma, vela, tennis, pallanuoto e triathlon (tutte seguite dalle varie federazioni italiane). Le infrastrutture sono ubicate a Napoli in Via Posillipo 5 (sede principale) ed in Corso Vittorio Emanuele (piscina Carlo Poerio), mentre presso il Lago Patria si trova il Centro Sportivo per il canottaggio.