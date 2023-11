Il Lotto regala migliaia di euro a Napoli: tutte le vincite

Campania in festa con il Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, in regione sono state centrate quattro vincite: a Napoli e Cava de’ Tirreni, messi a segno due terni secchi da 22.500 euro ciascuno, a cui si aggiunge un altro terno da 13.500 euro indovinato a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, e sei ambi, quattro terni e una quaterna centrati ad Avellino. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 5,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che sfiora il miliardo di euro in questo 2023.