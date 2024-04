Scampia, via ai lavori per il recupero dell'unica Vela che resterà in piedi: i dettagli

Sono iniziati nella giornata di oggi a Scampia i lavori di riqualificazione della Vela B, conosciuta come Vela Celeste. Il progetto prevede, per l'unica vela che resterà in piedi come simbolo del quartiere, la riqualificazione degli spazi comuni, del piano dei garage e dei porticati, dei collegamenti verticali e del rifacimento delle superfici orizzontali di copertura.

Gli interventi sono finanziati per circa 18 milioni di euro dal 'Piano periferie'. E’ inoltre previsto - nell'ambito dello stesso finanziamento - l’abbattimento della Vela C (la cosiddetta 'Vela Gialla') che seguirà il trasferimento degli abitanti a partire dal 2025.