Via dell'Eremo e via Camaldolilli, dispositivo di traffico temporaneo per lavori

Variazioni alla viabilità nella zona dei Camaldoli per consentire l'esecuzione di lavori di ripavimentazione stradale ad opera della società E-Distribuzione.

Il Comune di Napoli ha istituito un dispositivo di traffico temporaneo, che nel dettaglio prevede, dal 3 al 7 luglio e dal 10 al 14 luglio 2023, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, in via dell'Eremo, nel tratto compreso tra il civico 62 e Largo Giuseppe Zannini:

? senso unico alternato regolato da movieri, per tratti non superiori a 40 ml;

? divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della strada;

? divieto di transito veicolare ai mezzi aventi larghezza superiore ai 2,20 ml (con obbligo di svolta a sinistra all'altezza del civico 62 verso la cosiddetta palazzina F).

Per consentire l'esecuzione di lavori di scavo da parte della società E-Distribuzione, inoltre, è istituito da giovedì 29 giugno a domenica 9 luglio 2023, dalle ore 8:00 alle ore 18:00 in via Camaldolilli, nel tratto compreso tra Traversa Acquedotto Campano e via Pigna il divieto di transito veicolare ad eccezione dei residenti, dei mezzi di soccorso e di emergenza e delle forze dell'ordine, il cui accesso sarà consentito a senso unico alternato, regolato dai movieri dell'impresa esecutrice, a monte e a valle dell'area di volta in volta cantierizzata.

E da lunedì 10 luglio a domenica 16 luglio 2023, dalle ore 8:00 alle ore 18:00 in via del Finanziere, il divieto di transito veicolare ad eccezione dei residenti, dei mezzi di soccorso e di emergenza e delle forze dell'ordine, il cui accesso sarà consentito a senso unico alternato, regolato dai movieri dell'impresa esecutrice, a monte e a valle dell'area di volta in volta cantierizzata; e il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della strada.