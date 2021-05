Carenza vaccini, l'Asl Napoli 1: "Stop avrà conseguenze importanti sulla campagna vaccinale"

"Avendo esaurito le scorte di vaccino Pfizer, e in considerazione del programma delle prossime forniture, è ormai evidente che da lunedì non sarà possibile garantire le somministrazioni nei centri vaccinali di Mostra d’Oltremare e hangar Atitech a Capodichino". La direzione strategica dell’ASL Napoli 1 Centro conferma in una nota quanto già annunciato nei giorni scorsi, vale a dire l’assoluta mancanza di dosi di vaccino a m-RNA con quantità sufficiente rispetto alla capacità di somministrazione.

A partire da lunedì, e fino almeno alle 14.00 di mercoledì, quando da Roma dovrebbero arrivare nuove forniture, la campagna vaccinale dell’Azienda Sanitaria Locale di Napoli potrà proseguire solo a scartamento ridotto, compromettendo di fatto il raggiungimento dell’obiettivo minimo giornaliero assegnato dalla Regione Campania.

"La sola ASL Napoli 1 Centro - spiega il direttore generale Ciro Verdoliva - garantisce in media la somministrazione di 12.000 dosi al giorno, contribuendo in maniera significativa al raggiungimento del target quotidiano di 48.200 dosi al giorno assegnato alla nostra regione da parte del Commissario Straordinario di Governo. È evidente che questo stop avrà conseguenze importanti sull’andamento della campagna vaccinale in Campania".

In dettaglio, nei prossimi giorni sarà possibile garantire la somministrazione vaccinale esclusivamente presso i centri alla Stazione Marittima, al Museo Madre e presso la Fagianeria del real Bosco di Capodimonte (vaccini AstraZeneca e - ove- necessario - Moderna); mentre ai centri vaccinali di Mostra d’Oltremare e hangar Atitech non sarà garantita alcuna somministrazione nei giorni di lunedì (intera giornata), martedì (intera giornata) e mercoledì (almeno fino alle ore 14,00).

Le capacità dei centri vaccinali dell'Asl Napoli 1

Seguendo gli indirizzi della Regione Campania, che si pone tra l’altro l’obiettivo di somministrare la prima dose entro luglio 2021 all’intera popolazione della città di Napoli, l’ASL Napoli 1 Centro ha attivato una rete di Centri Vaccinali riportata di seguito con indicazione delle capacità di dosi per giorno:

- Centro vaccinale Mostra d’Oltremare, capacità dosi / giorno 4.500, GIA’ ATTIVO dal 08.01.2021,

- Centro vaccinale Stazione Marittima, capacità dosi / giorno 1.200, GIA’ ATTIVO dal 20.03.2021

- Centro vaccinale Museo Madre, capacità dosi / giorno 500, GIA’ ATTIVO dal 24.03.2021

- Centro vaccinale Fagianeria Capodimonte, capacità dosi / giorno 1.200, GIA’ ATTIVO dal 29.03.2021

- Centro vaccinale Centro Paradiso Anacapri, capacità dosi / giorno 500, GIA’ ATTIVO dal 13.02.202

- Centro vaccinale Palazzetto dello Sport Capri, capacità dosi / giorno 500, GIA’ ATTIVO dal 13.02.202

- Centro Vaccinale track mobile (itinerante), capacità dosi / giorno 500 / 800, ATTIVO

- somministrazioni domiciliari (USCA e MMG), capacità dosi / giorno 800/1200, ATTIVO dal 30.03.2021

- Centro Vaccinale interaziendale hangar Atitech, capacità dosi /giorno 6.000 / 8.000, ATTIVO dal 02.05.2021

- Centro Vaccinale porta Nolana (con EAV), capacità dosi / giorno 200 / 300, ATTIVO dal 03.05.2021.

La nota dell'Asl sulla seconda dose

Un altro messaggio importante per gli utenti riguarda le nuove disposizioni in materia di seconda dose. In particolare, in forza della nota del Ministero della Salute (prot. n.19748 del 05/05/2021) sull’estensione dell’intervallo tra le due dosi dei vaccino a m-RNA (Pfizer e Moderna) e la seconda dose del vaccino Vaxzevria; del parere CTS (Verbale n.13 del 30/04/2021) in essa citato, nonché della nota dell’Unità di Crisi regionale (Regione Campania) prot. n. 481 del 07/05/2021; tutti coloro che hanno già ricevuto la somministrazione della prima dose dei vaccini Pfizer e Moderna dovranno attendere non più 21 giorni per la seconda dose, bensì 40. Dunque, l’ASL Napoli 1 Centro provvederà a nuove convocazioni tramite SMS nel quale sarà indicato giorno ora e luogo per la somministrazione della seconda dose.