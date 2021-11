Guida Michelin, 30 i ristoranti stellati a Napoli e provincia: è prima in Italia

E' stata presentata la 67a edizione della Guida MICHELIN. La sempre cerimonia ha visto l’assegnazione di 36 nuove stelle a 35 ristoranti, con exploit del ristorante Tre Olivi di Paestum, passato da zero a due stelle MICHELIN. Tra le 35 novità stellate che hanno delineato un nuovo firmamento in quattordici regioni della penisola, la Campania si è distinta sia per il numero di riconoscimenti complessivi (8 nuove stelle), che per la presenza dei due nuovi ristoranti due stelle MICHELIN, inseriti nella selezione italiana 2022.

Nella Guida MICHELIN Italia 2022, figurano dunque 2 new entry 2 stelle e 33 novità 1 stella, per un totale di 378 ristoranti stellati.

Le 33 novità:

Luigi Lepore Lamezia Terme CZ CALABRIA Hyle San Giovanni in Fiore CS CALABRIA ARIA Napoli NA CAMPANIA Rear Restaurant* Nola NA CAMPANIA Li Galli Positano SA CAMPANIA Contaminazioni Restaurant* Somma Vesuviana NA CAMPANIA Cannavacciuolo Countryside* Vico Equense NA CAMPANIA Mater1apr1ma Pontinia LT LAZIO San Giorgio Genova GE LIGURIA Orto by Jorg Giubbani** Moneglia GE LIGURIA Felix Lo Basso home & restaurant Milano MI LOMBARDIA Bianca sul Lago by Emanuele Petrosino* Oggiono LC LOMBARDIA La Speranzina Restaurant & Relais Sirmione BS LOMBARDIA Osteria degli Assonica** Sorisole BG LOMBARDIA L'Arcade* Porto San Giorgio FM MARCHE Retroscena** * Porto San Giorgio FM MARCHE Unforgettable* Torino TO PIEMONTE Nazionale* Vernante CN PIEMONTE Primo Restaurant** Lecce LE PUGLIA Porta di Basso Peschici FG PUGLIA Somu Arzachena / Baia Sardinia SS SARDEGNA Fradis Minoris* Pula CA SARDEGNA Gusto by Sadler San Teodoro SS SARDEGNA Gagini Restaurant Palermo PA SICILIA Octavin Arezzo AR TOSCANA Osteria Acquarol San Michele Appiano BZ TRENTINO A. A. 1908* Renon / Soprabolzano BZ TRENTINO A. A. L'Acciuga Perugia PG UMBRIA La Favellina Malo VI VENETO Locanda Le 4 Ciacole Roverchiara VR VENETO Local Venezia VE VENETO Wistèria** Venezia VE VENETO Zanze XVI* Venezia VE VENETO

Record per Napoli e Campania

Nella classifica delle stelle per regioni, la Lombardia mantiene la leadership grazie ai 56 ristoranti. La Campania si aggiudica invece il record annuale di novità issandosi al secondo posto con 48 ristoranti.

Tra le province, Napoli si conferma prima per distacco con 30 ristoranti, seguita da Roma in seconda posizione con 20 e quindi da Bolzano; terza a quota 19 ristoranti davanti a Cuneo con 18. Milano scivola in quinta posizione con 16 ristoranti stellati. “I nostri Ispettori hanno osservato una sorprendente energia, perché nonostante tutte le difficoltà che i ristoranti hanno attraversato e le sfide che stanno ancora affrontando, il livello e gli standard qualitativi sono talmente elevati da registrare il più alto numero di ristoranti stellati mai raggiunto in Italia, e possiamo essere molto fiduciosi per il futuro considerato il numero di giovani chef stellati di questa edizione", spiega Gwendal Poullennec, Direttore Internazionale della Guida MICHELIN.