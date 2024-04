Scuola di Ballo del San Carlo: il direttore lascia

La Fondazione Teatro di San Carlo comunica che il direttore della Scuola di Ballo Stéphane Fournial lascerà il proprio incarico a partire dal 1 settembre 2024. “Desidero pubblicamente ringraziare il Direttore per il lavoro svolto in questi anni, che ha permesso una crescita e una valorizzazione importante della nostra storica scuola. Rivolgo a Lui i migliori auguri di buon lavoro per il suo futuro”, dichiara in una nota il sovrintendente del Teatro di San Carlo, Stéphane Lissner. La direzione passerà all’attuale direttrice del Corpo di Ballo Clotide Vayer, che manterrà entrambe le direzioni dalla medesima data .