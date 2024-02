Sangiuliano, De Luca e il valzer dei numeri

Prosegue a colpi di post lo scontro sui fondi europei tra il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Dopo le schermaglie iniziali, le stilettate e infine le parole al vetriolo, Sangiuliano ha pubblicato su X prima la copertina - a dir poco allusiva - del libro di Massimiliano Amato e Luciana Libero "Il monarca - Vincenzo De Luca una questione meridionale" poi, domenica pomeriggio, un'infografica che riporta la data del 31 ottobre 2023, la dicitura "Ultimo Report Ragioneria generale dello Stato sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione" e quindi, ben evidenziato dal gioco di colori, "La Campania ha speso solo 3,5 su 9,3 miliardi della programmazione 2014-2020 (pari al 37%)".

"E' una fake news" sbottano da Palazzo Santa Lucia.

I conti di De Luca

Lo stato di avanzamento del FESR e del POC 2014/2020 della Regione Campania, in effetti, dice ben altro rispetto a quanto riporta su X il ministro Sangiuliano.

I conti di De Luca sono precisi al centesimo:

POR FESR 2014/2020

Dotazione finanziaria 3.689.069.743,46 €

Spesa sostenuta 4.049.457.387,95 € (110% in overbooking)

Spesa certificata 2.977.119.572,82 € (81%)

Delta da certificare 711.950.170,64 €

Termine chiusura Programma 15/02/2025

POC 2014/2020

Dotazione finanziaria 2.275.358.603,48 €

Risorse programmate 2.439.575.188,07 € (103% in overbooking)

Spesa certificata 1.308.715.060,70 € (58%)

Delta da certificare 966.643.542,78 €

Termine chiusura Programma 31/12/2026.

Dal quadro riassuntivo delle risorse del FESR 2014/2020 - spiegano alla Regione Campania - emerge, anzitutto, che si arriva alla prima scadenza del 31/12/2023 (termine ultimo di validità della spesa a valere sul FESR) avendo effettuato una spesa complessiva ben superiore alla dotazione finanziaria del programma. Ciò consentirà nei prossimi mesi di completare senza particolari problemi le complesse operazioni di certificazione della spesa che, ad oggi, si attesta all’81% della dotazione finanziaria del programma.

Per quanto attiene al POC 2014/2020, sono state programmate risorse per un importo superiore alla dotazione finanziaria, in attesa che una parte degli interventi programmati siano imputati al programma FSC 2021/2027. "Ad ogni buon conto - concludono a Palazzo Santa Lucia - pur essendo la scadenza del programma fissata a fine 2026, si registra già una certificazione della spesa pari al 58% della dotazione finanziaria del programma".