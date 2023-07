Monopattini via da Napoli

Helbiz, affidataria del servizio di noleggio dei monopattini elettrici, sta ritirando dalla nostra città l’intera flotta dei suoi due ruote. Da diverse ore i suoi mezzi risulterebbero praticamente introvabili a Napoli e le app di geolocalizzazione non ne segnalerebbero la presenza. "La decisione sta generando non poche proteste da parte delle migliaia di utenti che quotidianamente impiegavano questi mezzi per spostarsi più agevolmente su tutto il territorio cittadino e che, di conseguenza, stanno subendo notevoli disagi", rileva il presidente della Commissione comunale ai trasporti Nino Simeone che ha presentato un'interrogazione formale all'assessore al ramo Edoardo Cosenza e al Servizio arredo urbano e mobilità sostenibile per richiedere motivi e dettagli della vicenda, anche in considerazione dei tanti abbonamenti, ancora attivi, stipulati dagli utenti.

L'arrivo dei monopattini

Il via libera alle nuove forme di mobilità sostenibile arriva con la legge 145 del 2018 e il successivo decreto di attuazione 229 del 2019 che autorizzano la circolazione su strada, in via sperimentale, di monopattini, hoverboard e segway green. La vera spinta all'utilizzo dei due ruote quale alternativa tanto ai mezzi pubblici quanto alle vetture private la dà quindi il Covid, nel 2020: proprio a maggio di quell'anno la Giunta de Magistris, con apposito bando, ne introduce una sperimentazione di due anni nella nostra città, con affidamento del servizio fino a fine luglio 2022. Ad aggiudicarsi il bando sono Helbiz e Reby, ciascuna con un parco iniziale di 250 monopattini che può aumentare fino a 900, autorizzati in primo momento a circolare solo su un perimetro limitato al Lungomare e al Centro storico, poi esteso progressivamente sul territorio cittadino. La novità piace e sono tantissimi i napoletani che utilizzano i monopattini per spostarsi in città.

Bandi, affidamenti e proroghe

La sperimentazione, inizialmente autorizzata per due anni, fino al 26 luglio 2022, viene prorogata una prima volta al 31 gennaio 2023. È proprio a gennaio che in base ad una clausola del bando di affidamento Palazzo San Giacomo revoca l'autorizzazione a Reby, con ordine di rimuovere i suoi monopattini dalla città, per aver sospeso il servizio per oltre 30 giorni per aggiornamento software. Tocca adesso ad Helbitz, per scadenza dei termini, anche se per ora non risulta alcuna comunicazione sul sito web ufficiale della società. In ogni caso questo non significa che, almeno in futuro, i napoletani dovranno rinunciare definitivamente ai due ruote in sharing. È stato infatti lanciato un nuovo bando comunale per l'affidamento del servizio di mobilità alternativo fino al 2025. Non resta dunque che aspettare