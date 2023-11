Sta nascendo il nuovo giardino pubblico sul mare: "Un sogno che si realizza"

Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Napoli, annuncia un nuovo importante progetto in dirittura di arrivo nella città flegrea. Ecco il post Facebook del primo cittadino bacolese, che si rivolge direttamente ai propri concittadini.

"È un sogno! Sta nascendo il giardino pubblico di Miseno. Con una passeggiata, affacciata sul mare. Proprio lì dove sorgeva uno tra i più grandi scempi edilizi della nostra città. Abbattuto, da circa vent’anni. E poi abbandonato. Uno spazio di tutti, lasciato marcire nel degrado più assoluto. Un fatto inqualificabile. Ancora peggio, perché sulla spiaggia. A ridosso di uno scenario incantevole. Casevecchie, la Sarparella. Avevamo promesso che, qui, sarebbe risorto un pezzo di città. Non più cancelli, abusi edilizi. Ma un parco comunale aperto al popolo. Dall’ex Piranha, a parco liberato. Ce lo riprendiamo. Dalla strada, direttamente in riva al mare. Prima abbiamo dovuto completare la bonifica. Poi, iniziare quest’opera tanto attesa. Accanto al Teatro Romano. Proprio difronte a dove ormeggiava la più importante flotta militare imperiale del Mediterraeo. Tra gli incanti della natura, crateri, macchia mediterranea, il promontorio di Miseno ed acque cristalline. Lungo quella stessa costa su cui abbiamo abbattuto già sei manufatti abusivi. Capannoni, baracche. Completeremo. Eliminando illegalità, realizzando spazi della comunità. Il giardino pubblico di Miseno. Sul mare. Per favorire aggregazione, vita sociale. Ringrazio quanti stanno rendendo possibile questo sogno. Giovanni Capuano, l’Area VI, la Soprintendenza, la giunta e l’amministrazione comunale. Tutti insieme. Per Bacoli. Un passo alla volta".