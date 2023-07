“Il mio viaggio a Napoli”, dal web al Senato

“Voi rappresentate il volto pulito della nostra terra: dimostrate che tramite un corretto utilizzo dei social si possono mostrare le nostre eccellenze, sfatando quei luoghi comuni che infangano Napoli. Pertanto, l’imminente apertura della vostra attività commerciale è un segnale importante per la nostra città, trattandosi di un progetto etico che nasce dal basso e che darà da lavorare a tanti ragazzi. Per questo motivo, in qualità di membro della Commissione parlamentare industria e commercio, non posso che congratularmi con voi, e sarò presente all’inaugurazione del vostro locale”.

A riferirlo, in un video pubblicato sulla pagina “Il mio viaggio a Napoli”, il Senatore Campano Luigi Nave, che ha accolto presso il Senato della Repubblica Giuseppe Russo, fondatore della seguitissima pagina social “Il Mio viaggio a Napoli”, riuscitissimo progetto comunicativo che conta un seguito di milioni di follower.

“I video che io e Federica pubblichiamo sono arrivati a totalizzare anche 75 milioni di visualizzazioni, uno share che è paragonabile ai canali della Tv di Stato. Eppure non ci siamo montati la testa, anzi! Vogliamo continuare a raccontare il volto pulito della nostra terra, infangata troppo spesso dai media in cerca di scoop. Conseguentemente l’apertura di una pizzeria nel cuore dei Quartieri Spagnoli, vuole anche essere un modo per attrarre il nostro numerosissimo seguito social nel cuore di Napoli, mostrando un volto che spesso è lontano dalle rotte turistiche, anche con l’obiettivo di far lavorare tanti giovani che si vogliono mettere in gioco con un progetto nato per caso e arrivato…al Senato!”, conclude Giuseppe Russo, che a breve aprirà al pubblico le porte della propria nuova pizzeria, inaugurando un nuovo progetto imprenditoriale.