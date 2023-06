MillionDay, vinto 1 milione di euro a Napoli

Il MillionDay torna a premiare il Sud Italia con la seconda vincita da un milione di euro nel mese di giugno. La prima vincita era stata registrata a Settimo Milanese, in provincia di Milano, lo scorso 7 giugno. Venerdì 16 giugno un fortunato giocatore di Napoli ha centrato la combinazione vincente con i numeri 8 24 36 44 54 centrando il premio massimo e diventando così il 257esimo milionario grazie al MillionDay.

E' quanto riporta l'agenzia di stampa specializzata 'Agimeg'. Ora il vincitore ha 60 giorni di tempo per presentare lo scontrino vincente presso uno sportello della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. o all’Ufficio al Pubblico in Via del Campo Boario 56/d 00154 – Roma. Dovrà presentare un documento d’identità, il Codice Fiscale e compilare la richiesta di pagamento indicando i dati e la forma di pagamento preferita: bonifico su conto corrente bancario o postale, assegno di traenza presso qualsiasi sportello della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. ac/AGIMEG