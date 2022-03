Mariagrazia Imperatrice e Nonna Margherita minacciate: "Ho paura. Vogliono farci qualcosa di brutto"

Mariagrazia Imperatrice e Nonna Margherita sarebbero state minacciate da una donna. A raccontare il fatto è la stessa influencer napoletana. In un video, diventato virale in poche ore, la giovane ha spiegato di aver ricevuto, poco prima di andare a letto, diverse telefonate da una donna che le avrebbe rivolto frasi ingiuriose e minacce.

"Quante volte hai picchiato la nonna prima di dormire?" Avrebbe detto la donna a Marigrazia. La giovane - nel video affiancata da Nonna Margherita - ha spiegato di aver paura. "Questa persona continuava a chiamare e mi rideva nel telefono. Abbiamo paura per colpa di una mente malata. Noi andiamo a denunciare. Condividiamo questa cosa con voi perché se ci succede qualcosa voi lo sapete. Qualcuno vuole farci qualcosa di brutto".

L'influencer continua anche a puntare il dito contro chi ha messo in piedi "il teatrino" che la vedrebbe protagonista. "Per colpa di qualcuno siamo delle cavie. Si sta esagerando. I problemi familiari si risolvono. Ok? Ho paura. Poissiamo ritrovarci in casa una persona che addirittura ci può ammazzare? Ma stiamo scherzando?".

