Luisa Ranieri: "Johnny Depp mi ha scelta senza provino. Agli Oscar presi un calmante"

Luisa Ranieri ieri sera è stata ospite a Che tempo che fa. L'attrice partenopea ha ripercorso le fasi salienti di una brillante carriera che l'ha portata a partecipare al film Modì, pellicola sulla vita di Modigliani diretto da Johnny Depp della quale da poco sono terminate le riprese.

A Fabio Fazio ha raccontato come è arrivata la proposta per il film: "Tutto è andato bene e ci siamo divertiti. Ad agosto, quando ero in vacanza, mi chiamò la mia agente e mi disse ‘Johnny Depp ti vuole nel suo film'. Le spiagai che non avevo date e tempo per fare un provino, ma lei rispose: ‘Non vuole fare un provino, ma ti offre il ruolo'".

L'attrice napoletana sarà ancora protagonista della terza stagione di Lolito Lobosco, ruolo che sembra portarle fortuna. Infatti, ogni volta che sta girando la serie - racconta - "succede qualcosa di bello". Come la notte degli Oscar dopo il film con Paolo Sorrentino. "Per me era tutto nuovo, era la prima volta. Mi sono fatta la passerella con distacco dalla realtà. Sembrava che non me ne fregasse niente, che quasi non fossi io. In realtà presi un calmante perché avevo paura".