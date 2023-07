Partiti i lavori in via Toscanella, l'assessore Cosenza: "Attesi da tanti anni"

Sono iniziati nella giornata di lunedì i lavori di riqualificazione di via Nuova Toscanella, un'arteria di collegamento molto importante tra la zona ospedaliera di Napoli e i comuni a nord del capoluogo campano.

Soddisfazione sui social è stata espressa nelle ultime ore dall'assessore alle infrastrutture e alla mobilità Edoardo Cosenza: "Iniziati ieri i lavori di riqualificazione a via Toscanella, zona ospedaliera. Attesi da tanti anni...".

Il dispositivo di traffico

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria in via Nuova Toscanella, il Comune di Napoli ha istituito dal 17 luglio al 9 agosto un particolare dispositivo di circolazione.

In particolare è stato istituito il senso unico di circolazione in via Nuova Toscanella, dalla confluenza con via dei Ciliegi alla confluenza con via Marco Rocco di Torrepadula.