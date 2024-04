Isola dei Famosi: come sta Marina Suma dopo l'infortunio nella prova immunità

Brutto infortunio per Marina Suma a "L'Isola dei famosi". La concorrente è caduta al suolo durante una prova immunità lanciando un grande urlo di dolore. La prima ad intervenire è stata Elenoire Casalegno che ha poi chiesto l'intervento dei medici che sono accorsi per visitare l'attrice napoletana.

Il gioco prevedeva che i due sfidanti fossero entrambi legati con una cintura alla vita: l'obiettivo era di sistemare una bandierina, con l'intento di ostacolare l'altro. A Marina Suma è toccato sfidare Pietro Fanelli che, in un primo momento, ha giocato in modo "leggero", ma la prova è stata ripetuta. Marina, quindi, è stata strattonata ed è caduta con la schiena all'indietro.

Da subito l'infortunio è apparso serio: "Marina ti sei fatta male?", è stata la domanda di Elenoire Casalegno. "Malissimo", è stata la replica dell'attrice. "Arrivano i soccorsi per controllare - ha detto Vladimir Luxuria riprendendo la linea dall'Honduras -. In questo momento ci sono io in onda ma vi posso assicurare che ci sono i medici che stanno visitando Marina, perché la salute è assolutamente prioritaria".

Elenoire Casalegno ha dato ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dell'attrice: "Per ora pare nulla di grave gli affetti non si devono preoccupare. Al momento Marina sta facendo accertamenti più approfonditi ed è in buonissime mani".