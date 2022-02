Napoli prega per la pace in Ucraina: le iniziative in città

Napoli prega per la pace in Ucraina. Alle ore 17.00 di oggi, presso la Cattedrale, si terrà un incontro ecumenico di preghiera per chiedere a Dio il dono della pace in Ucraina.

“Nelle sante messe domenicali è bene aggiungere intenzioni di preghiera per invocare la pace e come segno comune i parroci suonino le campane alle ore 17.00”, è l’invito della Curia di Napoli in una nota.

Intanto nel pomeriggio di sabato la rete Campania contro la guerra ha promosso un sit-in nel cuore di Napoli, con gli attivisti che si sono riuniti in largo Berlinguer per chiedere la pace in Ucraina, attraverso l’appello di padre Alex Zanotelli.

(foto Ansa)