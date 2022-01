Green pass obbligatorio anche per entrare dal tabaccaio: le novità del Dpcm di febbraio

Green pass sì o green pass no. Il governo è al lavoro sul prossimo decreto che andrà in vigore il primo febbraio, e se ancora non tutto è stato definito, una cosa è certa: il dpcm elencherà i negozi esentati dal green pass di base. E, altro particolare potenzialmente interessante per la città di Napoli – tra quelle col tasso più alto di fumatori del paese – è che servirà il green pass per entrare dal tabaccaio.

Ieri, sul tema, si è tenuta una riunione tecnica a Palazzo Chigi. L’intesa pare sia stata raggiunta intorno ad una lista – relativamente ristretta – di beni che si continueranno ad acquistare senza obbligo di green pass: parliamo di alimentari e sanitari, quelli nei negozi di ottica, di pellet o legna per il riscaldamento, di carburanti, di farmaci. Niente green pass anche nei mercati all’aperto o nei negozi per la cura degli animali, e negli uffici giudiziari se si presenta denuncia o si testimonia.

Nei tabacchi invece il green pass di base sarà necessario, e questo nonostante l'anno scorso venissero considerati tra i negozi essenziali. La motivazione è che numerose tabaccherie hanno anche all'interno slot e macchine da gioco. Sarà necessario il green pass anche per entrare in libreria, mentre sarà possibile acquistare un giornale in edicola anche senza. Green pass anche per andare dal fioraio, comprare abiti per neonati, per andare in profumeria.

La situazione a oggi

Già il decreto n. 1 del 7 gennaio scorso ha stabilito che chi non è vaccinato o guarito (insomma chi non ha il “super green pass”) non può entrare in bar, cinema, teatri, sale da concerto o frequentare alberghi, piscine, palestre, stadi, palazzetti dello sport o praticare sport di squadra. Inoltre, dal 20 gennaio (ad oggi al 31 marzo) scatta anche l’obbligo di green pass di base per i clienti di parrucchieri e barbieri, nonché per l'ingresso nei centri estetici.