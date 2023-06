Gattino intrappolato nel cofano anteriore di un'auto nella notte: salvato ed adottato

Ieri notte i vigili del comando di Forio d'Ischia, insieme ai vigili del fuoco, alla volontaria Roberta Marchetti e all'associazione LAAI - Lega animali&ambiente delle isole del Golfo hanno salvato un gattino rimasto intrappolato all'interno del cofano anteriore di un'automobile.

"L'abnegazione, il rispetto per la vita e la fibra morale di chi ha agito ieri notte, sono un vanto ed un onore per tutta la nostra comunità. Il piccolo, in fine, è stato anche adottato. Complimenti!", scrive il Comune di Forio sulla propria pagina social ufficiale.