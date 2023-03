Lavori in piazza Vittoria, dispositivo di traffico provvisorio: le variazioni

Il Comune di Napoli, con un'ordinanza dirigenziale, ha istituito un particolare dispositivo di traffico provvisorio dal 15 marzo al 17 marzo 2023 in piazza Vittoria, per consentire i lavori di rimozione del cavo in olio fluido “Astroni – Napoli Centro” ad opera della Società Terna S.p.A.

Nel dettaglio l'ordinanza stabilisce, dal 15 marzo al 17 marzo 2023 in piazza Vittoria, nell’interviale compreso tra via Vannella Gaetani e via Giorgio Arcoleo:

a) il divieto di transito veicolare, eccetto i mezzi di emergenza e di soccorso e i veicoli diretti ai passi carrai autorizzati;

b) la sospensione della fermata bus.