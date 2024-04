Concorso pubblico per 460 posti a Napoli: tutte le informazioni

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionari, con il profilo di "addetto all’ufficio per il processo", da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia.

Per quanto riguarda il distretto della Corte di Appello di Napoli sono 460 le unità da reclutare, di cui 12 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati.

Le candidature sono aperte fino alle 23.59 del 26 aprile 2024. Per il bando, i requisiti, tutte le informazioni e candidature: https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=5d714cf809a64950b956c740183fb5a6 .