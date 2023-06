Viabilità a Napoli, variazioni e chiusure della settimana

Come cambia la viabilità a Napoli da lunedì 26 giugno a domenica 2 luglio. Tutti gli interventi e le variazioni previste in città ed i dispositivi di traffico temporanei.

Via Ferdinando Russo

In via Ferdinando Russo, fino al 1° ottobre 2023, è in vigore il seguente dispositivo di circolazione:



a) divieto di transito veicolare dalle ore 7:00 alle ore 19:00 eccetto:

1. veicoli delle Forze dell'Ordine, di emergenza e degli Enti erogatori di pubblici servizi nell'espletamento delle attività di loro competenza;

2. veicoli dei residenti;

3. veicoli diretti alle aree di sosta poste fuori dalla sede stradale riconoscibili da apposita attestazione a firma del proprietario delle suddette aree, da trasmettere all'indirizzo mail: permessitemporanei.ztl@comune.napoli.it;

4. veicoli adibiti al trasporto delle merci diretti alle attività commerciali site all’interno della zona, che potranno transitare e fermare dalle ore 8:00 alle ore 10:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 per il strettamente tempo necessario alle operazioni di carico e scarico delle merci;

5. veicoli destinati al trasporto di persone con limitate o impedite capacità motorie munite del prescritto contrassegno per la salita e la discesa del disabile motorio;

6. veicoli di trasporto pubblico non di linea (taxi e NCC).



b) sul lato destro, dall'intersezione di via Posillipo al mare, divieto di sosta dalle ore 7:00 alle ore 19:00 eccetto i veicoli dei residenti, riconoscibili dall'esposizione della copia della carta di circolazione (con dati sensibili opportunamente oscurati) da cui si evince la targa del veicolo e residenza dell'intestatario;



c) sul lato destro, dal mare all'intersezione di via Posillipo, divieto di sosta permanente con rimozione forzata.

Via Raffaele De Cesare

In via Raffaele De Cesare fino al 12 gennaio 2024 è in vigore l'interdizione del transito veicolare, nel tratto dal civico 39 alla confluenza con via Nazario Sauro; doppio senso di marcia dal civico 39 fino alla confluenza con via Generale Orsini.

Fuorigrotta

A Fuorigrotta fino al 2 luglio prossimo dalle ore 7:00 alle ore 22:00 di ciascun ogni giorno, e comunque fino a cessate esigenze è istituito:

1. in via Luigi Tansillo (tratto compreso tra la confluenza con via Jacopo De Gennaro e la confluenza con via F. Galeota):

- Il divieto di transito veicolare, ad eccezione dei mezzi di soccorso, delle Forze dell'Ordine, di Protezione Civile, dei titolari di varchi carrai autorizzati, dei veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell'espletamento delle attività di loro competenza in emergenza, nonché dei veicoli adibiti al trasporto di attrezzature destinate agli allestimenti del palco e diretti al passo carraio dello Stadio Maradona, sito in via L.Tansillo alla confluenza con via F. Galeota, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico delle suddette attrezzature;

2. in via Francesco Galeota (tratto compreso tra la confluenza con via L. Tansillo e la confluenza con via GB. Marino):

- Il divieto di transito veicolare, ad eccezione dei mezzi di soccorso, delle Forze dell'Ordine, di Protezione Civile, dei titolari di varchi carrai autorizzati, dei veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell'espletamento delle attività di loro competenza in emergenza, nonché dei veicoli adibiti al trasporto di attrezzature destinate agli allestimenti del palco e diretti al passo carraio dello Stadio Maradona, sito in via L.Tansillo alla confluenza con via F. Galeota, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico delle suddette attrezzature;

3. Il limite massimo di velocità pari a 10 Km/h con pannello integrativo riportante la dicitura “ passo d’uomo”;

Revoca dalle ore 7:00 alle ore 22:00 di ciascun ogni giorno, e comunque fino a cessate esigenze:

1. in via Francesco Galeota (tratto compreso tra la confluenza con via L. Tansillo e la confluenza con via GB. Marino) il senso unico di circolazione già istituito con Ordinanza Sindacale n. 925/2000;

Revoca nei periodi sopra indicati delle aree riservate alla sosta a pagamento (strisce blu) presenti lungo i tratti viari come di seguito indicati:

- in via Luigi Tansillo (tratto compreso tra la confluenza con via Jacopo De Gennaro e la confluenza con via F. Galeota), ambo i lati della carreggiata;

- in via Francesco Galeota (tratto compreso tra la confluenza con via L. Tansillo e la confluenza con via GB. Marino), ambo i lati della carreggiata.

Galleria Quattro Giornate e galleria Laziale

Fino al 27/06 e dal 29/06 al 07/07/2023, dal lunedì al giovedì, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 è istituito:

a) nella galleria Quattro Giornate, il divieto di transito veicolare nella carreggiata con direzione Fuorigrotta;

b) nella galleria Laziale (cd di Posillipo), la sospensione della corsia preferenziale, al fine di consentire la percorrenza a tutti i veicoli diretti a Fuorigrotta.

Via Stella

In via Stella, per l’esecuzione di interventi di pulizia della rete di drenaggio acque meteoriche/caditoie stradali, il giorno 29 giugno 2023, dalle ore 7:00 alle ore 16:00, e fino a cessate esigenze, è istituito:

a) il divieto di transito veicolare, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e pronto intervento, delle forze dell'ordine e dei veicoli destinati al trasporto di persone con limitate o impedite capacità motorie muniti del prescritto contrassegno;

b) il divieto di sosta, con rimozione coatta, su entrambi i lati;

III Municipalità

In occasione dell’evento “Festa della legalità” nell’ambito della manifestazione “rEstate in Terza”, dalle ore 12:00 del giorno 27/06/2023 e fino alle ore 06:00 del giorno 28/06/2023, e comunque fino a cessate esigenze, viene istituito il divieto di transito veicolare in via SS.Giovanni e Paolo, fino all’intersezione con via Zurlo esclusa; la chiusura al traffico delle strade sopraindicate comporterà quale percorso alternativo la deviazione al traffico veicolare proveniente da Calata Capodichino e da via Nicola Nicolini in via Abate Minichini e/o nella corsia riservata di via Arenaccia, come indicato dalla Polizia Locale – U.O. Stella;

- dalle ore 11:00 del giorno 27/06/2023 e fino alle ore 06:00 del giorno 28/06/2023, e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di sosta su ambo i lati in piazza Ottocalli e via SS. Giovanni e Paolo, con rimozione forzata.

Via Fonseca

In via Fonseca, il giorno 26 giugno 2023, dalle ore 7:00 alle ore 16:00, e fino a cessate esigenze, per l’esecuzione di interventi di pulizia della rete di drenaggio acque meteoriche/caditoie stradali è istituito:

a) il divieto di transito veicolare, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e pronto intervento, delle forze dell'ordine e dei veicoli destinati al trasporto di persone con limitate o impedite capacità motorie muniti del prescritto contrassegno;

b) il divieto di sosta, con rimozione coatta, su entrambi i lati;

Percorsi pedonali protetti in via Acton

Per consentire i lavori di riqualificazione dell’area monumentale del Porto di Napoli-terminal passeggeri alla calata Beverello, il Comune ha istituito dal 26 giugno al 25 agosto tre percorsi pedonali protetti in via Acton.

Nel dettaglio i percorsi sono istituiti sul lato mare di via Ammiraglio Ferdinando Acton, dall’ingresso del terminal Beverello in direzione galleria della Vittoria.