Case popolari nell'ex scuola degradata: "Mai più periferie abbandonate"

"Case popolari! Sono più di 30 i cittadini di Bacoli che avranno finalmente una casa. Tra pochi mesi. Aiuteremo 9 famiglie in gravi difficoltà economiche. È una promessa che abbiamo fatto alla città. E che stiamo mantenendo. Lì dove c’era una scuola abbandonata, degradata. Un pericolo pubblico. Adesso è in corso uno dei cantieri più importanti per il nostro territorio. Riqualificheremo un nuovo spazio urbano, nei 101 Alloggi. A Cappella. Un’area dove, in questi ultimi anni, abbiamo avviato una rigenerazione urbana che sta dando decoro a tutto il quartiere". Così il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, in un post sui social, ha parlato dei lavori in corso per realizzare case popolari in un'ex scuola abbandonata del territorio.

"Mai più periferie abbandonate. Risolveremo anche problemi fognari e di allagamenti oramai atavici. Ringrazio il consigliere comunale Antonio Sepe, nonché Presidente della Commissione 'Assetto del territorio'. Il suo amore, soprattutto per i 101 Alloggi, è sempre stato enorme. Così come quello per le case popolari, a favore delle famiglie più deboli. Ringrazio il vicesindaco Marianna Illiano, che sta coordinando i lavori. Strategici per il nostro paese. Non manca molto. Insieme, cambiamo la città. Un passo alla volta", conclude il primo cittadino bacolese.