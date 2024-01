Capodanno a Pozzuoli, il sindaco: "Indimenticabile"

"Un fine anno indimenticabile! Sono qui per esprimere la mia profonda gratitudine a ciascuno di voi per aver reso il nostro 31 dicembre un successo straordinario. Ore magiche per accogliere il nuovo anno e celebrare insieme la bellezza della musica e della condivisione. Ringrazio l’Associazione Zona Darsena, perché anche ieri l’aperitivo “S’Move Festival” è stato un momento di condivisione unico, coinvolgendo migliaia di ragazzi, la nostra forza e il nostro futuro. Saremo sempre disponibili per chi lavora e valorizza il nostro territorio. Ormai ne parla tutta Italia. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato al Concerto di Capodanno, applaudito e condiviso con noi la gioia di questo momento speciale. Il vostro entusiasmo e il vostro sostegno sono la linfa vitale che ci darà la forza per fare sempre meglio in questa splendida città. Un ringraziamento va all'Azzurra Spettacoli e a tutti gli artisti che hanno reso possibile questo evento indimenticabile. La loro passione e il loro talento hanno illuminato la serata, regalandoci emozioni uniche che porteremo nel cuore per lungo tempo. Ringrazio ancora tutti quelli che hanno lavorato per questo grande successo, spero di non dimenticare nessuno, un plauso ai dipendenti comunali, ai tecnici comunali, ai dirigenti comunali, ai consiglieri comunali, gli assessori, la Polizia locale, la Polizia di Stato con tutto il commissariato di Pozzuoli, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, tutti i volontari della Protezione civile presenti sul nostro territorio, l'Associazione Carabinieri, l'Associazione Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco, tutti gli operatori ecologici che hanno lavorato per tutta la giornata di ieri per rendere le nostre strade pulite, la De Vizia, l’azienda Trincone e i nostri operatori comunali. Un enorme GRAZIE va poi a voi concittadini puteolani che avete accolto in questi giorni persone arrivate da tutta Italia, vi siete mostrati disponibili, con un comportamento esemplare, pronti ad accogliere una grande folla, consapevoli che tutto questo è stato fatto per il bene e la crescita del nostro territorio. Siete la prova che uniti si vince e per me siete l’alleato perfetto. Ancora grazie a tutti, per un 2024 ricco di successi, felicità, amore e tanta serenità".

E' il post del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, sul Capodanno in città.