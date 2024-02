"Qui ci hanno giocato migliaia di persone": il noto campo da calcio dal degrado alla rinascita | FOTO

"Sono quasi pronti gli spogliatoi del campo da calcio di Cuma. Erano devastati. Presto, torneranno ad essere vissuti da bambini, sportivi, atleti, appassionanti di sport. Stiamo realizzando un sogno di molte generazioni di bacolesi, flegrei. Basta guardare in che stato erano lasciati marcire. Adesso già splendono. Un riscatto che significa rinascita sociale e di comunità per tutta la città. Ma, soprattutto, per il quartiere di Cuma. Trattato, troppo spesso, come luogo dormitorio". A scriverlo in un post social è il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.

"In questa zona stiamo facendo crescere un vero e proprio polo sportivo. Il più ambizioso del nostro paese. Perché bello, perché spazioso. Perché variegato. Ma, soprattutto, perché pubblico. E sempre accessibile. Tante nuove giostrine. Pista di pattinaggio. Campo di calcio. E tante sorprese che stanno per arrivare. Ringrazio il vicesindaco Marianna Illiano che sta seguendo questa importante opera pubblica. Qui, ci hanno giocato migliaia di persone. Torneremo ad aprirlo a tutti. Mai più periferie abbandonate. Insieme, cambiamo la città. Un passo alla volta", conclude il primo cittadino bacolese che su Facebook ha pubblicato una serie di immagini del campo prima e dopo.