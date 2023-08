Nella zona flegrea un campo da beach volley pubblico illuminato anche di notte: la novità

"Bacoli ha il primo campo di beach volley pubblico. Sarà illuminato, anche di notte. Lì dove c’erano baracche e cancelli abusivi, adesso c’è la spiaggia libera. Ed un campo di pallavolo, a due passi dal mare. A Casevecchie. Nel borgo marinaro tra i più suggestivi di Napoli. Con tanto di rete, per evitare che il pallone vada in strada. Ed un impianto di illuminazione pubblica alimentata con pannelli solari. Come se fossimo sul lungomare di Rimini o Riccione. È quasi pronto. Lo inaugureremo il prossimo 9 agosto. Alle 19". Ad annunciarlo, in un post sui social, è Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli. Il comune flegreo, dunque, avrà dalla prossima settimana un campo di beach volley pubblico, illuminato anche di notte.

"La spiaggia che torna ad essere di tutti. Senza cancelli, senza catene, senza mura, senza abusi, senza lamiere. Bene comune. Veniteci a giocare, veniteci a divertirvi. È una grande conquista per la città, per tutti. Ringrazio l’assessore Vittorio Ambrosino. Insieme, possiamo tutto. Un passo alla volta. Anzi. Una schiacciata alla volta", conclude il primo cittadino bacolese.