Le strade del Centro Storico di Napoli si trasformano: enigmi, rebus e quiz per cercare il tesoro nascosto

“Sono entusiasta di sostenere e promuovere l'evento culturale e ludico del Viaggio al Tesoro di VeniVerso, che si terrà il prossimo 5 aprile 2024 alle ore 21.00. Questa straordinaria iniziativa, patrocinata dal Comune di Napoli, trasformerà le strade del nostro Centro Storico in un'esperienza avvincente, in cui i partecipanti affronteranno enigmi, rebus, quiz e rompicapo per cercare il tesoro nascosto". Questo l'annuncio della vice-presidente del Consiglio comunale di Napoli Flavia Sorrentino.

"Il punto di partenza sarà la Basilica di San Giovanni Maggiore, e le squadre, composte da un minimo di 3 a un massimo di 5 persone, si avventureranno attraverso gli antichi vicoli di Napoli fino al ritrovamento del tesoro tanto ambito. È un'occasione straordinaria per vivere un'esperienza unica, esplorando la storia, la cultura e la bellezza senza pari della nostra città", conclude Sorrentino parlando dell'evento in programma in città nel prossimo fine settimana.