Controlli nei pressi dello stadio Maradona: rimossi 40 motocicli e 93 autoveicoli in divieto di sosta

La polizia locale di Napoli ha impiegato 85 unità nei pressi dello stadio Maradona nel corso della partita di Champions League Napoli-Union Berlino.

Sono stati 8 i sequestri di merce venduta senza la necessaria autorizzazione di cui 5 di gadget (maglie, sciarpe, bandiere) e 3 di bibite. Inoltre il personale impiegato ha elevato 17 verbali per violazione dell’ordinanza che vieta la vendita, nei pressi dello stadio, durante le competizioni sportive di bibite in bottiglie di vetro e plastica.

Per quanto concerne i controlli relativi al Codice della Strada, gli agenti della polizia locale hanno sanzionato 7 parcheggiatori abusivi e rimosso 40 motocicli e 93 autoveicoli in divieto di sosta, oltre ad elevare 145 “verbali” e a sequestrare 3 veicoli per mancata copertura assicurativa.

Un soggetto è stato, infine, denunciata per oltraggio e resistenza per aver aggredito personale della polizia locale impiegato nei pressi per l’interdizione del sottopasso Claudio.