Metro Linea 1, quali sono gli ascensori e le scale mobili non funzionanti: la situazione attuale

Anm, scusandosi con l'utenza per i disagi, ha fatto il punto della situazione sulla manutenzione e sulla conseguente chiusura di scale mobili e ascensori in alcune stazioni della Linea 1 della metropolitana di Napoli.

Questo lo stato attuale delle stazioni interessate:

• Stazione Colli Aminei: ascensori da piano BAS a piano banchina fuori servizio, in funzione scale mobile per accesso banchina entrambi le direzioni. Ascensori esterni Corridoio collegamento Cardarelli in servizio. Servizio disabili no.

• Stazione Policlinico: ascensori tutti funzionanti sia piano strada che banchine, possibilità di accedere in banchina anche con scale mobili sia dal piano BAS alle banchine che viceversa, scala mobile dal piano BAS al piano strada ancora fuori servizio. Servizio disabili ok.

• Stazione Rione Alto 1: in servizio due ascensori da piano BAS a piano banchina entrambi i sensi. Servizio disabili no.

• Stazione Montedonzelli: ascensori fuori servizio, in funzione solo scale mobili, una ferma per manutenzione. Servizio disabili no.

• Stazione Medaglie D’Oro: tutti gli impianti fuori servizio, accesso solo con scale fisse. Servizio disabili no.

• Stazione Vanvitelli: banchina Dispari direzione Piscinola ascensori in servizio da piano BAS alla banchina e viceversa. Banchina Pari direzione Garibaldi ascensori fuori servizio, le scale mobili sono ancora ferme in entrambi le direzioni, ascensore esterno fuori servizio. Servizio disabili no.