Vomero e Arenella, dispositivo di traffico per lavori all'impianto di pubblica illuminazione

In alcune strade del Vomero e dell'Arenella, a partire da oggi lunedì 19 aprile a venerdì 14 maggio 2021, è istituito un dispositivo di traffico temporaneo per consentire l'esecuzione di interventi di efficientamento energetico all'impianto di pubblica illuminazione.

Queste le variazioni:

• da lunedì 19 aprile a venerdì 23 aprile 2021, dalle ore 8:00 alle ore 19:00 il divieto di transito veicolare in via Carlo Cattaneo ad eccezione dei residenti, dei mezzi di soccorso e di emergenza e delle forze dell'ordine, il cui accesso sarà consentito a senso unico alternato, regolato dai movieri dell'impresa esecutrice, a monte e a valle dell'area di volta in volta cantierizzata; il limite di velocità di 15 km/h per i veicoli autorizzati al transito;

• da lunedì 26 aprile a martedì 27 aprile 2021, dalle ore 8:00 alle ore 19:00 il divieto di transito veicolare in via Alfredo Vittorio Russo ad eccezione dei residenti, dei veicoli diretti all'autorimessa privata, dei mezzi di soccorso e di emergenza e delle forze dell'ordine, il cui accesso sarà consentito a senso unico alternato, regolato dai movieri dell'impresa esecutrice, a monte e a valle dell'area di volta in volta cantierizzata;

• da mercoledì 28 aprile a venerdì 30 aprile 2021, dalle ore 14:30 alle ore 19:00 il divieto di transito veicolare in via Camaldolilli, nel tratto compreso tra Traversa Acquedotto Campano e via Pigna ad eccezione dei residenti, dei mezzi di soccorso e di emergenza e delle forze dell'ordine, il cui accesso sarà consentito a senso unico alternato, regolato dai movieri dell'impresa esecutrice, a monte e a valle dell'area di volta in volta cantierizzata; il limite di velocità di 15 km/h per i veicoli autorizzati al transito;

• da lunedì 03 maggio a mercoledì 05 maggio 2021, dalle ore 14:30 alle ore 19:00 il divieto di transito veicolare nei seguenti tratti stradali: via Pigna, nel tratto compreso tra via Simone Martini e via Mario Ruta via Camaldolilli, nel tratto compreso tra Traversa Acquedotto Campano e via Pigna ad eccezione dei residenti, dei mezzi di soccorso e di emergenza e delle forze dell'ordine, il cui accesso sarà consentito a senso unico alternato, regolato dai movieri dell'impresa esecutrice, a monte e a valle dell'area di volta in volta cantierizzata; il limite di velocità di 15 km/h per i veicoli autorizzati al transito;

• da giovedì 06 maggio a venerdì 07 maggio 2021, dalle ore 14:30 alle ore 19:00 il divieto di transito veicolare nei seguenti tratti stradali: via Case Puntellate via Pigna, nel tratto compreso tra via Simone Martini e via Mario Ruta via Camaldolilli, nel tratto compreso tra Traversa Acquedotto Campano e via Pigna via Mario Ruta, nel tratto compreso tra via Bruno Falcomatà e via Case Puntellate vico Acitillo, nel tratto compreso tra via Case Puntellate e via Gioacchino Rossini ad eccezione dei residenti, dei mezzi di soccorso e di emergenza e delle forze dell'ordine, il cui accesso sarà consentito a senso unico alternato, regolato dai movieri dell'impresa esecutrice, a monte e a valle dell'area di volta in volta cantierizzata; il limite di velocità di 15 km/h per i veicoli autorizzati al transito;

• da lunedì 10 maggio a venerdì 14 maggio 2021, dalle ore 14:30 alle ore 19:00 il divieto di transito veicolare nei seguenti tratti stradali: via Vicinale Agnolella via Camaldolilli, nel tratto compreso tra via Vicinale Agnolella e Traversa Acquedotto Campano ad eccezione dei residenti, dei mezzi di soccorso e di emergenza e delle forze dell'ordine, il cui accesso sarà regolato dai movieri dell'impresa esecutrice, a monte e a valle dell'area di volta in volta cantierizzata; il limite di velocità di 15 km/h per i veicoli autorizzati al transito.